Журналист из Донецка Стас Васин есть в списках на обмен. Главная

Список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР» согласован. Журналист из Донецка Станислав Васин, связь с которым прервалась в начале июня, внесен в этот список. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил экс-народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

«Прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. По ее итогам представитель Украины Леонид Кучма заявил, что стороны согласовали список пленных и готовы к обмену», — сообщил Фирсов.

По его словам, процесс обмена должен начаться 6 июля. «Будем надеяться, что срыва не будет», — добавил Егор Фирсов.

Он также пишет, что многие спрашивают, есть ли в списках Станислав Асеев, известны под псевдонимом Васин. «Да, он 129 по списку. Надеемся на скорое освобождение всех наших пленных», — уточнил Егор Фирсов.

Напомним, что по результатам заседания Трехсторонней контакной группы в Минске 21 июня Леонид Кучма заявлял, что списки обмена пленными не были до конца согласованы.

Напомним, об исчезновении в Донецке журналиста и блогера Станислава Васина (настоящее имя Станислав Асеев) стало известно 6 июня. При этом блогер исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Позднее стало известно, что мать Станислава Васина также перестала выходить на связь. Последний телефонный звонок своей матери Стас сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР».

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