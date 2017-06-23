Рада утвердила обязательную установку теплосчетчиков. Новости

22 июня Верховная Рада Украины приняла во втором повторном чтении и в целом законопроект №4901 о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, что предполагает обязательное установление счетчиков тепла и воды в домах, подключенных к внешним сетям. Такое решение поддержали 238 народных депутатов. Об этом сообщает «112.ua».
В ходе обсуждения активно критиковались нормы, согласно которым жители Украины должны будут сами платить за счетчики на дома и подъезды, а также оплачивать их замену в случае необходимости.
Согласно законопроекту, счетчики на дом или подъезд устанавливает владелец инженерных сетей (в столице, допустим – «Киевэнерго» и «Киевводоканал»). Жильцов квартир должны предупредить минимум за 2 месяца о стоимости такой установки и о том, как можно оплатить услугу. Как именно будут сообщать – определит Кабмин.
Со своей стороны, жители дома за 2 месяца могут согласиться на установку счетчиков или сообщить, что сами планируют их установить, или же согласиться на оснащение ими дома, однако с корректировкой условий.
Молчание собственников квартир в течение 2-х месяцев рассматривают, как согласие на установку счетчиков. Если потребители пообещали сами их установить, однако не сделали этого в течение 4-х месяцев – тоже. Затягивание с особыми условиями в течение 4-х месяцев приведет к тому, что владельцы инженерных сетей установят счетчики сами, «по умолчанию».
Быть против установки счетчиков – бесперспективная позиция, потому что их все равно установят и плату возьмут.
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