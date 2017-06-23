Жители неподконтрольной Горловки должны за воду 167 млн руб. . Новости

По состоянию на 1 июня задолженность населения Горловки (НКТ*, Донецкая обл.) за потребленную воду составила 167 млн 314 тыс. руб. (74,362 млн грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР»). Как пишет местная газета, об этом говорится в сообщении Горловского ПУВКХ КП «Компания "Вода Донбасса"».

Также была предоставлена ситуация с задолженностью по отдельным жилмассивам. Например:

абоненты «88-го квартала» должны 10 млн руб. (4,444 млн грн);

ж/м «Солнечный» – почти 21 млн руб. (9,333 млн грн);

ж/м «Комсомольский» – 11 млн 398 тыс. руб. (5,066 млн грн);

ж/м «Строителей» – 7 млн 639 тыс. руб. (3,395 млн грн);

ж/м «Октябрьский» – 3 млн 558 тыс. руб. (1,581 млн грн).

Напомним, ранее «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец заверял, что с января по май уровень оплаты населением «республики» коммунальных услуг составляет 82%. Естественно, он умолчал вопрос, что собранные с жителей деньги не доходят до поставщиков коммунальных услуг, в частности, до КП «"Вода Донбасса"».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория