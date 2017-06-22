Телевышка должна покрыть «белые пятна» на сетке теле- и радиовещания Луганщины, – Гарбуз. Главная

В Луганской области к началу июля планируется смонтировать 50 метров телебашни, строительство которой началось в Новоайдарском районе в мае. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на заседании коллегии облгосадминистрации, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Телевышка не только должна быть установлена, а и должна заработать на полную, покрыв "белые пятна" на сетке теле-, радиовещания Луганщины», – подчеркнул губернатор.

Строительство телебашни в Новоайдарском районе обойдется около 18 млн грн.

Как сообщалось ранее, предусмотрено финансирование строительства 134-метровой вышки.

Директор Департамента массовых коммуникаций ЛугОГА Александр Костенко сообщил, что облгосадминистрацией утверждена Региональная целевая программа развития информационной сферы Луганской области на 2016-2017 годы и внесены изменения в ней. Она опирается на стратегию информационной деоккупации и реинтеграции Донбасса, разработанную Министерством информационной политики Украины.

Отмечается, что на финансирование мероприятий Программы из областного и местных бюджетов в 2016 году выделено около 9,3 млн грн и 22,1 млн грн в текущем году (с учетом строительства телебашни). Общий объем финансирования на три года составляет 35,3 млн грн.

На развитие филиала ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Луганская региональная дирекция» выделено более 3 млн грн. Финансирование позволило обеспечить почти 100% покрытие подконтрольной украинской власти территории Луганщины государственным теле- и FM-радиовещанием и приобрести качественное современное видео и звуковое оборудование.

В июле будет завершена установка в 18 населенных пунктах Станично-Луганского, Новоайдарского и Попаснянского районов, расположенных вблизи линии разграничения, комплектов для трансляции радиосигнала («спутниковая тарелка», ретранслятор и громкоговоритель). На эти цели районным бюджетам предусмотрена субвенция в размере 607,0 тыс. грн.

На развитие бесплатной областной газеты «Луганщина.ua» тиражом до 50 тыс. экз. в прошлом году выделено 500 тыс. грн и 4,3 млн грн – в текущем. Она доставляется в населенные пункты, расположенные на линии разграничения и на КПВВ «Станица Луганская».

Также Александр Костенко отметил, что несмотря на четкое видение реализации стратегии развития информационного пространства области, существует ряд вопросов, решение которых требует помощи со стороны Концерна РРТ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Министерства информационной политики и Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

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