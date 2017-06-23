Подробности обыска в редакции издания «Страна.ua». Новости

Вечером 22 июня на странице юриста Елены Лукаш в Facebook появилось сообщение от главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, который не мог иначе выйти на связь из-за того, что правоохранители отобрали у него мобильный телефон.

«Всем привет! Это Игорь Гужва. Телефон у меня отобрали. Поэтому пишу отсюда. Если коротко дело такое. Около месяца назад на меня вышли люди от нардепа от Радикальной партии Линько и предложили 20 000 долларов за снятие текста про конфликт людей Линько и Кивы. Предлагали настойчиво, но я отказался. С тех пор контактов по поводу Линько не было», – говорится в сообщении.

Гужва продолжил, что 22 июня около 21:00 вечера в офис «Страны» ворвались силовики. «Представились полицией. Силой отобрали телефон. На мои требования не проводить следственных действий до прихода адвокатов не отреагировали. Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли – мне сказать трудно. Я не имел возможность следить за их действиями. Вывод может быть один – властям надоело терпеть нашу "Страну" и они решили пойти по беспределу. Чтобы закрыть наше издание и сфабриковать против меня уголовное дело с целью бросить в тюрьму. Но ничего. Мы еще повоюем», – написал главред.

Также в комментарии изданию «Українські новини» Гужва отметил, что лица, представившиеся сотрудниками Национальной полиции Украины, взяли штурмом редакцию. «К нам пришли, выломали дверь. Представились сотрудниками Нацполиции. С представлением суда об обыске за якобы вымогательство у нардепа Линько», – сообщил он.

Как позже уточнил заместителю главреда «Страны» Светлане Крюковой сотрудник полиции, обыск проводит следственное управление Нацполиции.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook, что Игорь Гужва якобы требовал 10 тыс. долларов. «По материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры. Киева полицией задержаны И. Гужва, который требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. У следствия имеются видео и аудио доказательства», – написал Луценко и дополнил свой пост тремя фото:

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