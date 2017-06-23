5 июля обмен пленными вряд ли состоится, – Геращенко. Главная

До 132 человек возросло число украинских заложников, которых в настоящее время удерживаются в «ДНР» и «ЛНР». Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила в эфире «5 канала», передает «Сегодня.ua».

Она объяснила, что не стоит ожидать обмена пленными 5 июля, ведь после завершения верификации задержанных представители «ДНР» и «ЛНР» хотят еще раз согласовать перечень пленных, которых они готовы обменять. (Напомним, на 5 июля запланировано следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске).

«Мы видим, что растет количество украинских заложников, и сейчас в этом списке и журналист, и гражданские лица, которых хватают за проукраинскую позицию. Зато вторая сторона не подтверждает наличия многих лиц из этого списка. И представители ОРДО* и ОРЛО* требуют, чтобы Украина передала, например, "беркутовцев", которые причастны к событиям на Майдане, или тех, кто причастен к кровавым событиям в Харькове и Одессе. Конечно, эти люди не имеют никакого отношения к Минскому процессу. И, собственно, вот сейчас верификация закончена, но начинается трудный этап согласования списков», – сообщила Геращенко.

Следует отметить, что 20 июня Геращенко сообщала о 131 заложнике на территории «Л/ДНР».

Сегодня, 22 июня, экс-президент Украины, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил надежду, что список пленных будет согласован до 5 июля. Он сообщил о разногласиях в списках по 5-6 человек. «С украинской стороны никаких проблем, а у них на 15 человек больше в списке. Мы договорились, что до 5 числа мы должны все эти проблемы решить и начать процесс обмена», – сказал Кучма.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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