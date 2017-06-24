В Польше снесут 500 коммунистических памятников. Главная

В Польше нижняя палата Сейма поддержала внесение поправок в закон о запрете пропаганды «коммунизма или иного тоталитарного строя», передает «Громадське радіо» со ссылкой на польское издание Onet.pl.
Согласно изменениям, предполагается снос памятников, прославляющих коммунизм, в том числе мемориалов в честь Красной армии. По подсчетам экспертов, в Польше находится как минимум 469 таких объектов, около 250 из них посвящены Красной армии.
Уточняется, что памятники демонтируют после консультаций с Институтом национальной памяти. Сносу не подлежат памятники, располагающиеся на кладбищах или территориях других захоронений, также памятники из реестра памятников архитектуры, которые демонстрируются в научных целях или в качестве произведения искусства.
Также не будут сносить и те объекты, которые находятся на всеобщем обозрении.
Памятники предлагается демонтировать в течение года после того, как поправки вступят в силу.
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