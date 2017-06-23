На Донетчине не могут найти 9 пропавших детей. Главная

Заместитель председателя Нацполиции Украины – начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин проанализировал организацию работы полиции по поиску несовершеннолетних во время общеобластного совещания с руководителями территориальных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Аброськин лично проверил ход розыскных мероприятий в Горняке и посетил семью, где живет разыскиваемая девочка. Генерал отметил, что семья 6-летней Алины Васютин, которую уже третьи сутки (на 22 июня) ищут более 200 полицейских, военнослужащих и спасателей, должна быть под повышенным вниманием как полиции, так и социальных работников.

В семье 4 детей, условия воспитания несовершеннолетних крайне неудовлетворительные, а мать даже не может вспомнить, во что была одета в день исчезновения ее дочь. Утро для Алины и ее братьев и сестер ежедневно начинается с того, что они ходят по городу и собирают банки, чтобы заработать денег.

Сейчас полицейские прочесывают местность в поисках хотя бы зацепки следа пропавшей. Большинство правоохранителей приехали в Горняк из Покровска, Бахмута, Краматорска, Мариуполя.

Вячеслав Аброськин потребовал руководителям обеспечить на местах надлежащую работу с проблемными семьями, ведь именно там, где родители игнорируют потребности детей, существует больше рисков того, что ребенок может стать жертвой преступления или же стать на преступный путь.

Всего с начала года в полицию поступило 255 заявлений от родителей о пропавших детях, 239 – разысканы в течение первых 24 часов после обращения (или 93%). 6 из 9 не разысканных на сегодняшний день несовершеннолетних по имеющейся информации находятся на неподконтрольной территории. Еще один мальчик находится за границей с матерью, а судьба двоих – 17-летнего Артема Чебана из Славянска и 6-летней Алины Васютин из Горняка – пока неизвестна.

По фактам самовольного оставления детьми дома 178 взрослых привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 14 детей направлены в Центры социально-психологической реабилитации для предоставления им квалифицированной помощи.

Жесткой критике подверглась организация работы по направлениям превенции, а также реагирования на обращения граждан в Мирноградском отделении полиции. По приказу начальника ГУНП в Донецкой области в орган направлена комплексная проверка.

Генерал отметил, что представители главка должны проверять не только внутреннюю работу подразделения, но и взаимодействие местной полиции с обществом.

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