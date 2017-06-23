Российский суд в Крыму арестовал «командира» «ДНР». Планируют передать в Украину. Главная

В крымской Ялте по запросу Интерпола задержан Вадим Погодин по прозвищу «Керчь», «командир» «ДНР». Об этом в соцсети сообщил участник «ДНР» Евгений Крыжин.

«В Ялте Керча задержали, по украинскому запросу через Интерпол», – написал он.

В комментариях к посту сообщается, что его задержали 20 июня в Ялте. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе. Решением суда он задержан на 40 суток.

РФ в соответствии с соглашениями с Интерполом запустила процедуру подготовки к экстрадиции в Украину. По совокупности совершенных преступлений в Украине ему грозит пожизненное заключение.

Источник: Новости Донбасса