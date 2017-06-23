Представители НВФ продолжают задерживать наблюдателей ОБСЕ. Главная

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л/ДНР» продолжают задерживать на блокпостах представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 возле комбината «Каргилл» в неподконтрольном украинским властям пос. Кременец (Донецкая обл.), вооруженные члены «ДНР» задержали патруль СММ на 53 минуты.

«Все это время один вооруженный член "ДНР", по всей видимости, вел видеозапись автомобилей и наблюдателей Миссии на свой мобильный телефон. Команду СММ пропустили через блокпост в направлении Петровского района подконтрольного "ДНР" Донецка только в сопровождении трех членов "ДНР", которые ехали в гражданском автомобиле. По меньшей мере один из них был вооружен. Миссия проинформировала об этом СЦКК», – отмечается в отчете.

Кроме того, вооруженные члены НВФ «ДНР» задержали патруль Миссии на 20 минут на блокпосту «ДНР», расположенном примерно в 500 м к западу от подконтрольного «ДНР» с. Верхнешироковское (ранее – Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), заявляя при этом, что они не могут воспользоваться стационарным телефоном, чтобы связаться со своим «руководством». Через 20 минут патрулю Миссии разрешили проехать.

В свою очередь, на неподконтрольной украинским властям территории Луганщины патруль СММ ОБСЕ задержали на час.

«Три вооруженных члена "ЛНР" на блокпосте недалеко от подконтрольного "ЛНР" с. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска) не пропустили патруль Миссии в село, по их словам, из-за обстрела в этом районе. Наблюдатели проинформировали об этом СЦКК. После вмешательства Совместного центра и еще через 60 минут ожидания патрулю СММ разрешили проехать дальше», – сказано в отчете СММ.