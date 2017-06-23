Раненная в ходе обстрела девочка из Мариуполя: «Мама, я знаю, ты живешь на небе. Но, когда тучи, я тебя не вижу» . Статьи

В Брюсселе впервые представили реальную картину страданий мирных людей из-за военного конфликта на Донбассе. Об этом сообщают «Факты».

В брюссельском пресс-клубе, который является главной информационной площадкой Европейского союза, прошел брифинг, посвященный теме выживания мирных жителей в зоне АТО. Это было беспрецедентное событие: впервые широкой европейской общественности представили реальную картину страданий мирных людей, ставших, по сути, заложниками военного конфликта в Украине.

О ситуации в Украине европейцы знают мало. Большинство жителей Евросоюза даже не догадываются, что здесь по-прежнему продолжаются боевые действия, а количество погибших и раненых неуклонно растет. 3 года назад, когда вооруженный конфликт на Донбассе только набирал обороты, об этом говорили часто. Но постепенно интерес сходит на нет: Европа живет своими проблемами. Именно поэтому информация, озвученная в брюссельском пресс-клубе, для многих стала шокирующим откровением.

По данным ООН, на начало 2017 года вооруженный конфликт на Донбассе забрал жизни 10 тыс. человек, еще 23 тыс. получили ранения. Военный эксперт, представитель международной правозащитной организации, сказал, что, по статистике, на одного раненого или убитого солдата приходится двое, а то и трое мирных жителей. Объясняется это просто: бойцов готовят к войне, учат, где и как укрываться во время обстрелов. А простые люди этого не умеют, у них нет специальных средств защиты, например, бронежилетов и касок, и живут они не в блиндажах, а в обычных домах.

В результате вооруженного противостояния, сообщает ЮНИСЕФ, погибли уже 70 детей, еще 222 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Однако эксперты небезосновательно считают: эти данные могут быть занижены. Некоторые общественные деятели называют более масштабные цифры. По их словам, в ходе конфликта погибли как минимум 200 детей, а увечья получили более 400. При этом информацию собирали как на контролируемой, так и на неподконтрольной Украине территориях.

Точной статистики относительно погибших и раненых мирных жителей до сих пор нет. Но статистика, говорят мудрецы, безлика. Одна судьба, одна история сломленной жизни может рассказать о массовой трагедии гораздо больше, чем многозначные числа. Таким примером стала история пятилетней Миланы Абдурашитовой, героини многочисленных публикаций. Военный конфликт забрал у этой девочки маму, а сама малышка была тяжело ранена и осталась без ноги. Вместе с бабушкой Милана специально приехала в Брюссель, чтобы открыть многим европейцам глаза на происходящее в Украине.

В январе 2015 года, когда Мариуполь подвергся внезапному артобстрелу, трехлетняя Милана находилась с мамой в магазине. Рядом с ним разорвалась ракета «Града», здание рухнуло как карточный домик. Мама Миланы погибла, но в последнюю секунду жизни женщина успела закрыть собой ребенка.

Когда бабушке Миланы сообщили о случившемся и она примчалась в больницу, к девочке никого не пускали. Ее только прооперировали, она находилась в реанимации. Придя в сознание, малышка постоянно плакала и кричала: «Бах-бах! У мамы кровь на лице! Вызовите "скорую"! Нужно маме помочь». Как объяснили Ольге Ивановне хирурги, осколки раздробили Милане стопу и половину голени, поэтому спасти ножку они не смогли. А еще сказали, что ребенку очень повезло: сразу по­сле взрыва неизвестный мужчина извлек Милану из-под завалов и доставил ее в больницу.

Чуть позже Ольга Ивановна разыскала мужчину, который спас жизнь ее внучки. Оказалось, Юрий работает недалеко от того места, где произошел взрыв, и как раз проходил возле продуктового магазина. Услышав звуки обстрела, упал на землю. «Когда затихло, я услышал детский плач. И понял, что внутри разбомбленного магазина находится ребенок. Я туда, смотрю: под грудой кирпичей и досок ползает девочка – вся в крови. Она кричала: "Помогите маме! Спасите ее!". Я разбросал кирпичи и доски, достал ребенка. Рядом лежала женщина, но помочь ей было уже нельзя. Держа раненую девочку на руках, бросился к дороге, остановил проезжавшую мимо машину. Так Милана оказалась в больнице», – рассказывает Юрий. Ольга Ивановна благодарила Юрия за его героический поступок, заливаясь слезами: «Врачи говорят, что, если бы Милану так быстро не доставили в больницу, она умерла бы от кровопотери».

«Первая операция в Мариуполе была неудачной. Для следующего хирургического вмешательства нас направили в столичный "Охматдет". Но по дороге внучке стало плохо, и врачи, опасаясь за ее жизнь, посоветовали остановиться в Днепропетровске. Там Милану прооперировали повторно. В больницу приходили простые люди, приносили домашнюю еду, детскую одежду, игрушки. Мы ведь уехали из Мариуполя практически без вещей», – вспоминает бабушка Миланы.

Одна женщина из Днепропетровска по своей инициативе разыскала отца Миланы. Просила его приехать к дочке в больницу. Он отказался.

Так маленькая Милана стала круглой сиротой. Девочка была очень привязана к маме, и бабушка не знала, как сказать внучке, что ее больше нет.

«Однажды все же собралась с силами и сказала Милане: "Я тоже очень люблю твою маму, она ведь моя доченька. Но ее больше нет"», – рассказывает Ольга Ивановна.

«"А где моя мама?", – спросила внучка. Я взяла ее на руки и вынесла на улицу: "Видишь, на небе горит самая большая и яркая звезда? Теперь мама живет там. Она смотрит на тебя сверху и радуется каждой твоей улыбке"», – говорит бабушка девочки.

Стараниями добрых людей и столичного протезиста Александра Стеценко для Миланы изготовили очень хороший протез. Невероятно, но в первый же день малышка стала ходить самостоятельно, а чуть позже даже бегать, прыгать и кататься на велосипеде. Сейчас Милана с бабушкой живет в Киеве (аренду жилья оплачивает фонд Фрица Кройцера, с которым сотрудничает Александр Стеценко. Протезист проникся судьбой Миланы и относится к малышке, будто она ему родная). Девочка посещает мини-садик, а 1 сентября пойдет в школу.

С первых дней после трагедии с Миланой начали работать психологи, и это помогло справиться с травмой.

«Я не могу вам передать, что творилось с Миланой, когда она оказалась в больнице! Внучка истошно кричала, звала маму, боялась вспышек света и даже стука двери. От любого звука пряталась под одеяло. Только там, под одеялом, психологи могли беседовать с Миланой. Иначе у ребенка случалась истерика», – говорит Ольга Ивановна..

«Самым тяжелым было научить Милану полюбить ее пострадавшую ножку. Внучка говорила: "Эта ножка у меня живая, а эта – неживая". Психологи убеждали Милану, что обе ее ножки хорошие. Что со временем она будет и бегать, и танцевать. Сейчас Милана настолько привыкла к протезу, что считает его своей родной ножкой. Внучка целует культю и приговаривает: "Ах ты, моя хорошая! Я тебя так люблю!" Но только никак не может понять, почему у "маленькой", как она ее называет, ножки нет пальчиков. "Что же мои пальчики не выходят? Я жду-жду, а они спрятались и не выходят"», – продолжает рассказ бабушка девочки.

«В прошлом году мы с внучкой, поборов страх, съездили в Мариуполь — впервые после трагедии. Я показала Милане место, где похоронена ее мама. Когда проезжали мимо магазина, в котором погибла Оля, внучка вся сжалась и закрыла глаза. Она помнит, все помнит. На кладбище Милана присела возле Олиной могилы и сказала: "Здравствуй, мама! Я знаю, ты теперь живешь на небе. Но, когда тучи, я тебя не вижу"», – делится Ольга Ивановна.

После брифинга его участники, в основном журналисты европейских СМИ, признались, что судьба Миланы их очень тронула, поразила, заставила задуматься. Они услышали историю одной из жертв военного конфликта на Донбассе и теперь понимают, что подобных историй очень много.

«Нужно продолжать говорить о том, что происходит в Украине на самом деле. Европа должна об этом знать, должна содействовать решению конфликта всеми возможными способами», – резюмировали репортеры.

Страшную правду о военном конфликте в самом центре Европы, ежедневно уносящем человеческие жизни, в Брюсселе рассказали представители Гуманитарного штаба Рината Ахметова. На сегодняшний день это крупнейшая по объемам помощи частная гуманитарная инициатива, действующая на территории Донбасса. По данным ООН, в охваченном войной регионе в гуманитарной помощи нуждаются 3 млн 800 тыс. человек. Из них 2 млн 300 тыс. живут на неподконтрольных территориях (включая 600 тыс. человек, проживающих вблизи линии разграничения). В феврале этого года «власти ДНР» полностью заблокировали работу штаба Ахметова, тем самым оставив людей без продовольственных наборов и дефицитных медикаментов.

Одной из программ штаба является проект «Реабилитация раненых детей». В данный момент Милана с бабушкой проходят очередной курс реабилитации в специализированном запорожском санатории, где восстанавливают здоровье детки и их родители (или опекуны), пострадавшие в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Штаб Рината Ахметова делает для нас очень много: сразу после трагедии взял на себя все расходы на лечение, предоставил психологов (они работают с Миланой по сегодняшний день), оплачивает путевки в санаторий. В прошлом году, когда мы с внучкой впервые оказались в этом замечательном санатории, местные врачи заметили, что Милане очень подходит плавание.Внучку буквально нельзя было вытащить из воды, хотя раньше она ее боялась. Потом уже в Киеве добрые люди организовали для Миланы регулярные занятия с тренером в бассейне, и это принесло большую пользу. Вдохновленная успехами в плавании, внучка просит меня: "Бабушка, отведи меня на танцы!". Еще маленькой, до маминой гибели, она мечтала стать танцовщицей. Я уже пообещала Милане, что, когда вернемся домой, запишу ее на спортивные танцы», – говорит Ольга Ивановна.