Ситуация в пунктах пропуска утром 23 июня. Главная

Сегодня утром, 23 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 45,4 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10130 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10720 человек и 1740 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9409 человек и 1920 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5300 человек и 1136 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9935 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/100;

КПВВ «Марьинка» – 80/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Игорь: «5:36. Очередь на Курахово на ДНР оканчивается на мосту. ДНР еще не пускает. Машин много».

«Земляк»: «6:10. В сторону Донецка до кольца. Машин 250-300».

«Земляк»: «7:00. В сторону Курахово на нуле машин 50».

«Земляк»: «7:10. В сторону Курахово на "Каргилле" машин 300-400. Очередь за мостом».

«Земляк»: «8:40. На Донецк пешая час назад была человек 100».

Сергей: «8:45. В сторону Донецка машин 100, было на 8 утра, двигается хорошо».

Александр: «9:00. 1.40 мин. назад знакомый ехал с Курахово в Донецк на нулевом машин 50-70 на "Каргилле" машин 100-150. Кому верить не знаю».

КПВВ «Гнутово»: