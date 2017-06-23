В «ЛНР» считают санкции США пустышкой. Главная

«Министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник (на фото) заявил, что рад внесению его фамилии в санкционный список Министерства финансов США. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда «должностных лиц ЛНР». Помимо Пасечника, в санкционный список попали «министр внутренних дел» Игорь Корнет и «и. о. министра Совета министров» Наталья Хоршева.

«Прежде всего, я благодарен, что мой скромный вклад в дело спасения жителей Донбасса от войны, террора, геноцида столь высоко оценена в США», – сказал Пасечник.

«Я рад тому, что попал в санкционный список, а не в список военных преступников из Украины, который еще предстоит составить. Я сделаю все возможное, чтобы этот список был не политическим пиаром, как в данном случае, а документом с убедительной доказательной базой», – добавил он.

Также Пасечник считает, что это решение свидетельствует о том, что крепнущие связи Донбасса с Россией являются естественным процессом.

Пасечник отметил, что применение санкций Минфина США в отношении него является не более чем пустышкой.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория