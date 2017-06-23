Гранты для переселенцев от МОМ – до 1700 фунтов стерлингов. Новости

Международная организация по миграции объявила конкурс по микропредпринимательству. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

МОМ объявляет набор кандидатов на конкурсной основе в рамках проекта «Интеграционная и стабилизационная поддержка путем обеспечения средствами существования внутренне перемещенных лиц и населения, пострадавшего в результате конфликта в Украине».

Участниками могут быть внутренне перемещенные лица и СПД с опытом ведения бизнеса не менее 6 месяцев и имеющимся производственным помещением. Отобранными участниками будет пройден двухдневный тренинг по микропредпринимательству и написан бизнес-план, который необходимо защитить.

Условие получения гранта (до 1700 фунтов стерлингов) – готовность внести собственный взнос в размере 30%, или собственный взнос в размере 10% и трудоустройство 1-го человека.

Контактны для подачи заявок на участие: 050-625-00-14, Наталья Ризк.