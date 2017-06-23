Сводка из зоны АТО за 22 июня: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки в целом зафиксировано 29 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня утром, 23 июня, сообщил представитель пресс-центра штаба АТО подполковник Антон Миронович.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования били из минометов калибром 120 мм и менее мощного вооружения возле Крымского. Также после наступления сумерек неспокойно было в районе Новоалександровки, Донца и Троицкого. Там противник в основном бил по укреплениям сил АТО из пехотного вооружения. Еще утром под обстрел попали укрепления сил АТО неподалеку Счастья, Желтого и Лобачево.

На приморском (мариупольском) направлении в районе Широкино противник дважды открывал огонь по оборонным укреплениям сил АТО из минометов калибром 120 мм, а также несколько раз открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Также вечером противник совершил обстрел опорных пунктов на подступах к Марьинке и вблизи Павлополя из минометов калибром 82 мм и широкого спектра образцов пехотного вооружения. Еще раньше противник нарушал режим прекращения огня в районе Гнутово и Лебединского. На этом направлении вчера в первой половине дня зафиксирован обстрел из минометов жилые кварталы Марьинки, в результате чего была ранена местная жительница.

На донецком направлении обстреляны южный и северо-восточный пригород Авдеевки. В течение дня в районе поселка Каменка противник несколько раз открывал огонь из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров, БМП и зенитной установки. Там же обстрел вел снайпер. Поздно вечером незаконные вооруженные формирования вели обстрел у самой Авдеевки из минометов калибром 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов ВСУ в Александровке Петровского района Донецка поврежден дом и сгорел гараж. В поселке Трудовские Петровского района Донецка из-за обстрелов ВСУ сгорел дом. Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в районе села Заиченко повреждена линия электропередач, обесточены несколько населенных пунктов».

в «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 8 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Калиновка и Сокольники. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, РПГ и стрелкового оружия».