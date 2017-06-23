Украина не начнет полномасштабную войну, – Тука о возвращении Донбасса. Главная

Принятие закона о восстановлении украинского суверенитета над неподконтрольной частью территорий Донецкой и Луганской областей не приведет к наступлению украинских военных. Проходить все будет мирным путем. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала «1+1».
По словам Туки, освобождение Донбасса будет проходить согласно Минским договоренностям.
«В преамбуле этого законопроекта четко написано о приверженности мирному решению проблемы и последовательность согласно Минских договоренностей. Территория ("Л/ДНР" – ред.) в преамбуле (законопроекта – ред.) признана оккупированной, кем именно – не названо», – сказал Тука.
Кроме того, согласно документу, военно-гражданские администрации Донбасса будут подчиняться командующему Оперативного штаба, который будет создан.
Тука также отметил, что нынешний вариант законопроекта пока не окончательный, в него еще могут быть внесены изменения, его будут обсуждать с экспертами и общественностью.
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