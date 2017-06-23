Депутаты Европарламента будут совещаться на Донбассе по чрезвычайным ситуациям. Главная

Сегодня, 23 июня, депутаты Европарламента Петрас Аустревичус, Анна Фотыга и представители дипломатических миссий вместе с украинскими парламентариями будут находиться с рабочим визитом на Востоке Украины. Об этом сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

«23 июня 2017 года первый вице-спикер Ирина Геращенко совместно с заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Марией Ионовой, депутатами Европарламента Петрасом Аустревичусом, Анной Фотыгой и представителями дипломатических миссий будут находиться с рабочим визитом на Востоке Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита планируется ознакомить представителей Европарламента с напряженной гуманитарной и экологической ситуацией, а также ситуацией в сфере безопасности в регионе, осмотреть работу контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда, разрушенные гражданские объекты Донбасса и состояние их восстановления.

Также предполагается встреча участников рабочего визита с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Востоке Украины для обсуждения проблем препятствования работе миссии на Донбассе.

Кроме того, в рамках визита запланировано проведение регионального совещания по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.