США требуют от России прекратить запугивание представителей ОБСЕ на Донбассе. Главная

Официальный Вашингтон призвал Россию повлиять на представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе с целью прекращения ими запугивания и насилия по отношению к членам СММ ОБСЕ. С соответствующим заявлением выступила представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт, передает «Укринформ».

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тревожными тенденциями насилия и преследований на востоке Украины со стороны подконтрольных России сепаратистов, которые происходят по отношению к безоружным гражданским членов СММ ОБСЕ», – заявила Науэрт.

Последний из таких инцидентов с преследованием, угрозами и выстрелами в сторону автомобилей Миссии ОБСЕ произошел 20 июня, отметила представитель Госдепартаменте США. Она напомнила, что перед этим имела место трагическая гибель в апреле этого года гражданина США, который служил парамедиком в СММ, когда его транспортное средство было взорвано на территории, контролируемой представителями НВФ.

«Мы призываем Россию использовать свое влияние, чтобы прекратить эту кампанию запугивания и выполнять ее обязательства по обеспечению свободного, беспрепятственного и безопасного доступа для наблюдателей ОБСЕ», – заявила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она также подчеркнула необходимость достижения устойчивого и долговременного прекращения огня «для облегчения человеческих страданий и создании пространства для прогресса в реализации Минских договоренностей».

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