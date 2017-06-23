Сегодня будут объявлены результаты ВНО. Главная

Сегодня, 23 июня, на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания будет размещена полная информация о результатах их тестирования, а также результаты государственной итоговой аттестации. Об этом накануне рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает «Укринформ».

По его словам, все результаты ВНО будут объявлены полностью на страницах участников внешнего независимого оценивания. Ведомости о государственной итоговой аттестации, проходившей в форме ВНО, будут размещены в электронных кабинетах руководителей общеобразовательных учебных заведений. На основе этой информации для выпускников школ будут сформированы аттестаты о получении полного общего среднего образования.

Кроме того, участники тестирования будут иметь возможность ознакомиться на своих страницах с карточками результатов и скан-копиями своих банков ответов, смогут распечатать информационную карточку с результатами тестирований.

Всего, по данным УЦОКО, в 2017 году было проведено 840 тыс. тестов. ВНО по украинскому языку и литературе прошли 212 599 человек (92%), по математике тестирование сдали 88 827 человек (84%), по истории Украины – 149 022 человек (87%).

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