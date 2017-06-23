Волонтеры Гуманитарного штаба выдадут помощь в Бахмутском районе. Главная

Несмотря на непрекращающиеся боевые действия на Востоке Украины, Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает оказывать помощь мирным жителям. Продуктовые наборы выдаются жителям «серой зоны» и прифронтовых городов. В населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами, продолжают работать стационарные пункты выдачи. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба.
К примеру, жители постоянно обстреливаемой Авдеевки, за все время работы Штаба получили более 65 тыс. взрослых и 3 тыс. детских продуктовых наборов. А в Марьинке, которая практически граничит с Донецком, волонтеры выдали более 25 тыс. продуктовых наборов.
Продолжают работать и «мобильные» волонтеры Гуманитарного штаба, которые привозят помощь в самые труднодоступные населенные пункты «серой зоны».
«Бригады мобильных волонтеров привозят помощь тем, кто в этом нуждается, – села "серой зоны". В этих населенных пунктах очень сильно пострадала инфраструктура: разбиты дороги, перебои с электричеством и мобильной связью, не работают аптеки и магазины. Многие жители потеряли работу и едва сводят концы с концами. 23 и 24 июня наши волонтеры посетят Бахмутский район – села Луганское и Новолуганское. А 25 и 26 числа "мобильные" волонтеры приедут в Шумы, Дружбу и Северный», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
За все время работы Штаб Рината Ахметова выдал 11 млн. 793 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.
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