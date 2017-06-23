Погибшая в Пикузах девушка недавно закончила учебу в Мариуполе, – ОБСЕ. Новости

Представители ОБСЕ подтвердили гибель мирной жительницы в Пикузах (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете организации за 21 июня.

20 июня в подконтрольном «ДНР» селе Пикузы 3 местные жительницы сообщили членам патруля миссии, что в ночь с 18 на 19 июня погибла 19-летняя девушка. По их словам, они знали ее с раннего детства, и недавно она закончила обучение в Мариуполе. После этого она жила с родителями в поселке.

21 июня в подконтрольном «ДНР» Новоазовске один из местных общественников сообщил команде СММ, что около полуночи с 18 на 19 июня, когда 19-летняя девушка «вышла во двор дома на ул. Победы в Пикузах, ей в голову попал осколок, и она скончалась на месте». Он добавил, что через несколько часов ее тело обнаружили родственники. Медработники в Новоазовской районной больнице сообщили наблюдателям, что тело доставили в морг в подконтрольный «ДНР» Старобешево.

Напомним, ранее сообщалось, что в «ДНР» заявили о гибели девушки в результате обстрела.

Фото: УНИАН

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