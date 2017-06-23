Гужве готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения, – Генпрокуратура. Главная

Руководителю интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве и еще одному задержанному по его делу в настоящее время готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в г. Киеве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство) задержан руководитель интернет-издания "Страна.UA" и его посредник. Проведенным досудебным расследованием установлено, что руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовали у народного депутата Украины денежные средства в размере 20 тыс. долл. США за неразглашение в средствах массовой информации сведений о его личной жизни и политической деятельности», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что «по результатам проведенных следственных, негласных следственных (розыскных) действий в течение почти 3 месяцев следствия выявлены и зафиксированы, в том числе на материальных носителях информации, противоправные действия указанных лиц, их договоренность между собой о размере денежных средств, которые желали получить от потерпевшего, о намерениях и наличии компрометирующих материалов для шантажа последнего».

«22.06.2017 непосредственно после передачи денежных средств в размере 10 тыс. долл. США от пострадавшего через посредника руководителю интернет-издания, указанные личности задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам проведенного неотложного обыска в помещении редакции указанные средства обнаружены в портфеле руководителя интернет-издания», – добавили в пресс-службе.

В настоящее время, по данным пресс-службы, готовится сообщение о подозрении задержанным лицам и ходатайство об избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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