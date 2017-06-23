На «Азоте» в Северодонецке запустят 2 цеха. Главная

Председатель правления ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» Леонид Бугаев (на фото) рассказал, что вскоре предстоит пуск 2-х технологических цехов предприятия.
«В ближайшее время должна быть закупка аммиака, и мы попытаемся пустить 2 цеха – производства азотной кислоты и аммиачной селитры – на привозном аммиаке. Это не решает проблему "Азота", но частично покроет затраты, которые сейчас несет предприятие», – сказал Бугаев.
Как сообщалось ранее, управляющая компания «Ostchem» была вынуждена начать массовые сокращения персонала на «Северодонецком объединении "Азот"» из-за сворачивания производства в связи с неспособностью Украины предпринять меры по защите отечественного рынка азотных удобрений от демпингового российского импорта. Сокращение вызвало протесты, работники начали выходить на митинги с требованием погасить задолженность по зарплате. Крайняя акция прошла 15 июня в Северодонецке, на которой призвали инициировать процесс национализации предприятия.
Ранее стало известно, что на ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» обещают выплатить часть задолженности.
Источник: Восточный фарватер
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