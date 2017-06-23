Mitsubishi для сотрудников полиции Донетчины (Фото). Главная

Современные автомобили получили правоохранители Донетчины от Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Они предназначены для тех улиц, где нет патрульной полиции, – в Волновахе, Бахмуте, Покровске. Внедорожники позволят минимизировать время прибытия правоохранителей к месту событий.

Транспортные средства оборудованы всем необходимым для использования в повседневной полицейской работе. Они удобны, экономичны и имеют универсальную полноприводную систему управления.

4 авто будет выделено под группы быстрого реагирования – в Покровске и Бахмуте. В Волновахе внедорожник будет служить автопатрулем для сотрудников, обеспечивающим безопасность дорожного движения. Именно Волновахская магистраль соединяет север и юг региона. Увеличенный дорожный поток требует более тщательного контроля не только на въездах-выездах, но и в центре города.

Еще 2 кроссовера переданы в распоряжение подразделения управления превентивной деятельности областного главка, отвечающие за безопасность дорожного движения. Они будут привлечены к патрулированию улиц Мариуполя.