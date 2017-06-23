Совет Европы берет на контроль дело исчезновения донецкого журналиста Стаса Васина. Главная

Сообщение об исчезновении донецкого журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, появилось на сайте Совета Европы «Платформа для защиты журналистики и безопасности журналистов». Этому инциденту присвоен высший уровень беспокойства – первый уровень. Информация передана в Платформы от Международной и Европейской федераций по представлению Национального союза журналистов Украины, передают «Українські новини».

Как говорится в сообщении, журналист 3 июня 2017 пропал без вести на Донбассе.

«С тех пор не отвечал на телефонные звонки, его квартира в Донецке была ограблена, профессиональный ноутбук исчез. Семья и друзья сообщили в СМИ. Они боятся, что журналист был задержан представителями так называемого "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики". В отчетах отмечается, что Асеев пропал без вести в тот день, когда ему следовало отправлять материал на Радио Свобода», – говорится в сообщении на ресурсе.

Асеев работает с фамилией Станислава Васина с 2014 года, сотрудничал с «Радио Свобода», изданиями «Зеркало недели», «Украинская правда» и «Украинская неделя».

На платформе Совета Европы отмечено, что в рамках международной конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», которая состоялась на днях в Вене, представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России обнародовали заявление, в котором просят выяснить судьбу Станислава Асеева и призвали к его немедленному освобождению.

«Призываем международное сообщество приложить максимум усилий для выяснения судьбы нашего коллеги Станислава Асеева и его освобождения», – отмечается в подписанном НСЖУ и СЖР документе.

Напомним, об исчезновении в Донецке журналиста и блогера Станислава Васина (настоящее имя Станислав Асеев) стало известно 6 июня. При этом блогер исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Позднее стало известно, что мать Станислава Васина также перестала выходить на связь. Последний телефонный звонок своей матери Стас сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР».

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