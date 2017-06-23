Штаб АТО предлагает ввести «режим тишины» на время школьных выпускных. Главная

Штаб АТО предлагает ввести «режим тишины» на время выпускных вечеров в школах. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Согласно инициированному штабом Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей предложению «Образовательный день тишины» предлагается установить в период с 08:00 24 июня 2017 года по 00:00 26 июня 2017 года», – сказано в сообщении пресс-центра.

22 июня командование штаба АТО обратилось в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) с предложением об установлении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон на период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных учебных заведениях.

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