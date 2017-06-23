Очередное исчезновение на Донетчине: полиция ищет несовершеннолетнюю . Главная

Полицейские разыскивают пропавшую в Малиновке (Донецкая обл.) девушку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.
16-летняя Юлия ушла из дома 19 июня и до сих пор ее местонахождение неизвестно. На ее поиски ориентирован личный состав Покровского отдела полиции.
Помогите установить местонахождение несовершеннолетней!
Хорольская Юлия Алексеевна, 11.03.2001 года рождения, проживает в Малиновке Покровского района Донетчины, учится в 11-м классе местной общеобразовательной школы.
Приметы: на вид 15-17 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы русые, волнистые, средней длины, собраны в хвост.
Была одета: футболка спортивная фиолетового цвета, бриджи черного цвета, куртка темно-синяя с капюшоном на «молнии», тапочки резиновые разноцветные. При себе имела рюкзак школьный синего цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, сообщите об этом по тел.: 102; 096-368-8398; 063-342-6943; 050-020-9846; - 095-696-1757.
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