В «ДНР» хотят торговать с Мариуполем (Фото). Новости

Подразделение «Фантом» на КПВВ «Гнутово» задержало партию сигарет с акцизами «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Сообщается, что 22 июня сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области («Фантом») во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения в пределах Донецкой области на КПВВ «Гнутово» был проведен осмотр автомобиля Ford Transit, который направлялся из временно неподконтрольной территории.

Во время осмотра транспортного средства в выявленном тайнике и личных вещах водителя работниками спецподразделения найдены фальсифицированные табачные изделия в количестве 270 пачек без надлежащих марок акцизного налога (с марками «ДНР»).

В ходе проведенных мероприятий установлено, что фальсифицированный подакцизный товар завозился с целью дальнейшей реализации через торговые сети в Мариуполе.

Относительно гражданина по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, материалы для принятия решения согласно действующему законодательству направлены в суд.

Напомним, что согласно правилам провоза грузов через украинские КПВВ, можно провозить в обе стороны линии разграничения «200 сигарет, или 250 г табака, либо эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 г». Но это касается табачных изделий с акцизом Украины.

Аналогичные правила и в «ДНР»: 200 сигарет (или 200 грамм этих изделий). Здесь можно вывозить и с акцизом «ДНР», например, в Россию, но на украинских КПВВ такой груз не пропустят.

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