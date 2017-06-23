Артемсоль просит у Укрзализныци вагоны. Главная

В связи с увеличением спроса на соль Государственное предприятие «Артемсоль» обратилось к главе правления ПАО «Укрзализныця» Войцеху Балчуну с просьбой обеспечить государственное предприятие достаточным количеством вагонов. Об этом сообщает пресс-служба «Артемсоли».

Соледобывающее предприятие указывает, что с июня по сентябрь традиционно наблюдается повышение спроса на пищевую соль. Для своевременной отгрузки продукции необходимо достаточное количество подвижного состава, а именно – крытых вагонов для перевозки пищевой соли. На сегодня из-за создавшейся ситуации госпредприятие вынуждено частично отгружать продукцию в вагоны частных логистических компаний, стоимость услуг которых выше, чем у перевозчика ПАО «Укрзализныця».

«Потребителям не стоит переживать, дефицита соли и ситуации 2014 года не будет. Все отгрузки идут стабильно. Даже в случае возможных сбоев в поставках по причине нехватки вагонов, наши официальные представители имеют запасы продукции на своих складах. Это позволит более трех месяцев обеспечивать украинцев солью», – отметила руководитель ГП «Артемсоль» Виктория Луценко.

С начала года предприятие перевыполняет план по добыче продукции и уже произвело 371 тыс. тонн соли, что на 38% превышает показатель прошлого года. Поставки продукции осуществляются по всем направлениям.

«Для сохранения положительной производственной динамики и своевременного обеспечения спроса, руководство и трудовой коллектив предприятия надеются на поддержку ПАО «Укрзализныця» в вопросе обеспечения вагонами», – резюмировали в пресс-службе.

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