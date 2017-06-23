Полиция выясняет, почему в Северодонецке горят авто. Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) правоохранители проводят проверки по фактам возгораний автомобилей «Опель Вектра» и «ЗАЗ Славута». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

По данным правоохранителей, сегодня ночью, 23 июня, по просп. Центральному произошло возгорание припаркованного возле дома № 56 автомобиля «Опель Вектра».

Также по ш. Строителей произошло возгорание припаркованного у дома № 23-А автомобиля «ЗАЗ Славута».

Причины возгорания автомобилей устанавливаются. Проводится проверка.