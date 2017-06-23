Ситуация в пунктах пропуска днем 23 июня. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Виктория: «11:15. На Донецк подъехали в начале восьмого, в 10 проехали украинский БП, и потом на ДНР за 10 мин пропустили».

Татьяна: «13:30. Только что проезжали марьинское кольцо, обратила внимание на очередь на Донецк: навскидку машин 20 до посадки. Т.е. до посадки и еще двадцать авто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Мария: «10:10. На Новотроицке в обе стороны очередей нет – все машины на КПВВ; пешая на Донецк – отсутствует, на Мариуполь – все под навесом».

Мария: «10:20. Перлына: пешая – 50 чел.(на Мариуполь), Еленовка – на въезд на Донецк – 40 машин, на выезд на Мариуполь – уходит за поворот (точнее не видно от поста)».

Татьяна: «10:54. Еленовка на Мариуполь: как всегда очередь от церкви. На Донецк 50 авто».

Татьяна: «11:45. Новотроицкое – Донецк: авто 22 штуки, пешеходов приблизительно 50 человек».

Геннадий: «13:10. На Еленовке на Мариуполь больше 200 машин, за церковью очередь заканчивается».

КПВВ «Станица Луганская»:

Максим: «12:05. В Луганск людей очень много!».

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