Взорванный на Луганщине Томашевский мост восстановят ко Дню независимости (Фото). Главная

Томашевский мост, соединяющий Рубежное и Лисичанск (Луганская обл.), который был взорван в 2014 году, обещают восстановить ко Дню Независимости Украины в конце августа. Об этом сегодня, 23 июня, сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области.

В настоящее время Служба автодорог контролирует ремонт моста, который проводит Государственная специальная служба транспорта. «Работы выполняют военнослужащие 19 мостового отряда 26-го объединенного отряда Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) Министерства инфраструктуры Украины», – говорится в сообщении.

Тендер и избрание подрядчиков проводились через систему ProZorro. Сначала стоимость тендера на ремонт моста была 17 млн 300 тыс., но военные предложили более низкую цену при сохранении качества. В итоге капитальный ремонт ГССТ сделает за 12,5 млн грн.

В настоящее время ремонт идет под контролем Службы автодорог в Луганской области. Первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Анатолий Владыка очень хорошо оценил работу военных. «Начальник производственного отдела полковник Евгений Шендеров сообщил, что установлена понтонная переправа через реку. Местным жителям не приходится преодолевать крюк в 10 километров для объезда – до следующего моста», – отмечается в сообщении.

По словам Евгения Шендерова, глава Администрации ГССТ, генерал-лейтенант Николай Мальков поставил задачу выполнить капитальный ремонт ко Дню Независимости Украины. Именно поэтому сегодня делается все возможное, прилагается максимум усилий для выполнения этого приказа.

Томашевский мост в сентябре 2014-го года уже восстанавливали сотрудники ГСЧС, но тогда при временном ремонте не все строительные нормативы были соблюдены, из-за чего движение транспорта весом более пяти тонн через мост запрещено.

Кроме того, Анатолий Владыка напомнил, что за время военной агрессии на Луганщине были разрушены шесть мостов и один путепровод. Восстановлению подлежат также мосты через реки Красная, Лугань и Айдар и путепровод между городом Попасная и Бахмутом.

«Сейчас идет проектирование восстановления четырех мостов, затем будет проведена экспертиза и тендер на ремонт. Деньги на восстановление мостов будут выделены из государственного бюджета», – сообщили дорожники.

Также за счет Японского правительства, в рамках программы помощи ПРООН восстанавливается мост в Старобельском районе. Работы выполняет подрядная организация, которая была привлечена ПРООН.

Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области