В Константиновском районе закрывают музшколу. Громада не может содержать. Главная

Громада оказалась не в состоянии содержать музыкальную школу в Константиновском районе (Донецкая обл.).

В Константиновском районе школьников больше не научат игре на музыкальных инструментах. На последней сессии Константиновского районного совета депутаты единогласно приняли решение о ликвидации учреждения эстетического воспитания «Константиновская районная школа искусств».

Содержание этого культурного учреждения непосильно для Ильиновской громады, на территории которой расположена районная музыкальная школа. Принимать ее на свой баланс депутаты ОТГ не стали, поэтому депутаты районного совета своим решением закрыли музучреждение.

Источник: Знамя индустрии