На Донетчине третьи сутки ищут пропавшую Алину Васютину. Главная

На Донетчине третьи сутки продолжаются поиски 6-летней Алины Васютиной из Горняка. Ориентировка с приметами и фото девочки разосланы во все СМИ, расклеены в общественных местах и ​​распространяются на всех блокпостах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Поисковые группы, в состав которых вошли правоохранители из всех отделов полиции области, продолжают обследовать гаражи, заброшенные помещения, дачные кооперативы, терриконы, балки, территорию водоемов, прилегающие к городу лесополосы, а также опрашивать жителей Горняка.

На выезде и въезде в город круглосуточно работают передвижные мобильные посты, которыми каждый день проверяется около 300 транспортных средств для установления любой информации о местонахождении ребенка.

К поискам продолжают присоединяться неравнодушные местные жители и волонтеры. Они вместе с правоохранителями продолжают обходить местность, распространять ориентировки среди населения и общаться с людьми, которые могут иметь какую-либо информацию о девочке.

Напомним, 6-летняя Алина Васютина исчезла в Горняке днем ​​19 июня. Мать обратилась в полицию только в 21:00. С того момента правоохранители ни на минуту не прекращают поиски, работая в несколько смен.

Васютина Алина Александровна 09.09.2010 года рождения.

Приметы ребенка: рост – 110 см, светлые волосы, среднего телосложения, круглое лицо, голубые глаза, курносый нос, пухлые губы, на пояснице родинка в форме сердца, имеет дефект речи, была одета в разноцветную футболку, бриджи темного цвета, разноцветные шлепанцы.

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении ребенка, обращаться на линию 102.

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