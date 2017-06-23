РФ не обсуждала в Минске признание документов «Л/ДНР», а Украина не будет обсуждать реинтеграцию Донбасса. Главная

Законопроект о реинтеграции Донбасса не будет обсуждаться в рамках рабочих групп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске по аналогии как не обсуждались планы России о признании документов «ДНР» и «ЛНР». Об этом сегодня, 23 июня, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Законопроект о реинтеграции оккупированных территорий остается в центре внимания и дискуссий. В ближайшее время он будет обсужден на СНБО и на парламентской неформальной минской платформе, созданной в ВР, и куда входят депутаты всех фракций, кроме "Самопомощи". В Минске, в рамках рабочих групп законопроект обсуждать, конечно, не планируется и не будет, потому что это суверенное право Украины совершенствовать свое законодательство, направленное на восстановление суверенитета и территориальной целостности», – пояснила Геращенко.

Вице-спикер также напомнила, что в Минске, например, не обсуждалась подготовка указа президента РФ Путина о признании документов «ДНР» и «ЛНР» или указы о «национализации». «В Минске, например, не обсуждалась подготовка указа Путина о признании фейковых документов фейковых "республик", или указы фейковых руководителей "республик" о "национализации", а на самом деле рейдерском захвате боевиками и РФ украинской собственности, и эти решения РФ, как и переход оккупированных территорий на российский рубль, стало полной неожиданностью для всех остальных, кроме РФ, участников "нормандского формата". И теперь, в рамках минских групп мы требуем отмены всех указов и "указов", это также борьба за реинтеграцию наших территорий», – написала Геращенко.

Она также уточнила, что законопроект о реинтеграции не обсуждался во время визита в США и в Брюссель. «Зато, комплексно, на всех встречах обговаривалась позиция украинской стороны по деоккупации, демилитаризации, реинтеграции Донбасса, части этого плана также будут зафиксированы в соответствующем законопроекте, они полностью базируются на минских соглашениях», – объяснила Ирина Геращенко.

По ее словам, именно об этом она говорила в своих комментариях СМИ, так же как и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. «Ситуация на Донбассе, политика безопасности и гуманитарная составляющая, реинтеграция оккупированных территорий были ключевыми темами всех встреч президента, и эти позиции по реинтеграции заложены и зафиксированы в соответствующем законопроекте», – резюмирует Ирина Геращенко.

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