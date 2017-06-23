Полицейские забрали из притона маленького ребенка. Главная

Сегодня, 23 июня, в ходе мероприятий по поиску 6-летней Алины Васютиной, правоохранители получили информацию о том, что в Горняке в одном из притонов появилась маленькая девочка со светлыми волосами. Об этом сообщает руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Появилась надежда, что Алину найдем живой. В ходе проверки информации в этом кубле мы нашли не Алину, а другую маленькую девочку. На вид ей 2-3 года, ребенок находился в нечеловеческих условиях один. Только через некоторое время нашли ее горе-маму, которую трудно назвать матерью. Нечто женского пола, 23 года, в состоянии крайне сильного алкогольного опьянения. По ее словам, несколько дней назад с ребенком приехала из Донецка к знакомым. Сообщили в соцслужбы и передали им девочку. Поиски Алины продолжаем», – написал Аброськин.

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

Читайте также: