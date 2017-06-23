В зоопарке Мариуполя родились леопарды. Главная

В зоопарке Мариуполя (Донецкая обл.) родились двое детенышей леопардов.

Родители новорожденных – пара четырехлетних леопардов – еще не подпускают сотрудников зоопарка, поэтому определить пол детенышей пока невозможно. Как сообщил директор зоопарка Мариуполя Савелий Вашура, в ближайший месяц доступ к семейству будет невозможен.

По его словам, пополнение также ожидается у львов, обитающих в зоопарке.

Вашура рассказал, что появление потомства у животных зоопарка стало возможным после переезда из Сартаны в Мариуполь. Он отметил, что стресс, который получали питомцы зоопарка, находясь ближе к зоне ведения боевых действий, не давал возможности создать условия, приемлемые для их размножения и нормального существования.

Источник: MRPL.CITY

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