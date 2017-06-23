В «ЛНР» рост заболеваемости кишечными инфекциями. Главная

В «ЛНР» отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями. В этой связи санитарно-эпидемиологическая служба «республики» усилила контроль на предприятиях пищевой промышленности. Как передают интернет-ресурсы НКТ*, об этом сообщил главный врач «Луганской республиканской СЭС» Дмитрий Докашенко.

«На сегодняшний момент в республике происходит подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Этот подъем заболеваемости носит сезонный характер. По количеству заболевших и обратившихся людей данное количество соответствует показателям 2015 и 2016 годов», − рассказал Докашенко.

Он объяснил, что основными распространителями инфекции являются не только вода и скоропортящиеся продукты. «Это продукты питания, которые приобретаются в местах стихийной торговли, несанкционированных рынков и в тех случаях, когда продукты питания реализуются в ненадлежащих условиях. Это скоропортящиеся продукты, которые реализуются без холодовой цепи, то есть, например, то же самое мороженое, если оно подтаявшее, то его нельзя повторно замораживать, это запрещено. Но это в летнее время, к сожалению, имеет место. Такая же ситуация с мясной, рыбной продукцией, которая должна реализовываться при температуре не выше чем +4 градуса», – сказал главврач.

Сотрудники СЭС в первую очередь проводят проверки на предприятии «Лугансквода», которое поставляет питьевую воду населению. Так же проверяются предприятия пищевой промышленности, на которых изготавливается кондитерская, мясная, рыбная продукция, те предприятия, продукция которых должна храниться в специальных холодильных установках.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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