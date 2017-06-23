«Шахтер» узнал соперников на сборах в Германии. Главная

26 июня ФК «Шахтер» отправится на тренировочный сбор в Германию, где сыграет серию контрольных матчей. Об этом сегодня, 23 июня, сообщила пресс-служба ФК «Шахтер».

Три встречи «горняков» уже подтверждены:

1 июля. 17:30. «Шахтер» – «Бохум» (Германия)

5 июля. 18:30. «Шахтер» – «Хольштайн» (Киль, Германия)

9 июля. 18:00. «Шахтер» – ПАОК (Салоники, Греция)

«Также на 29 июня, 3 и 7 июля запланировано еще три поединка. Кто будет соперником чемпиона Украины, станет известно в ближайшие дни», – говорится в сообщении.

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