Кременную посетили депутаты Европарламента. Главная

Сегодня, 23 июня, Кременную (Луганская обл.) с рабочей поездкой посетили депутаты Европарламента, Верховной Рады Украины, а также послы ряда государств. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В делегацию входят: депутат Верховной Рады Украины, и.о. председателя комитета по вопросам европейской интеграции Мария Ионова, депутаты Европейского Парламента Петрас Аустрявичус и Анна Фотина, Чрезвычайный и Полономочный Посол Республики Хорватия в Украине Томислав Видошевич, Чрезвычайный и Полономочный Посол Республики Словения в Украине Наташа Прах, Чрезвычайный и Полономочный Посол Португальской Республики в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейла.

Гости посетили объекты инфраструктурного значения, которые были восстановлены при финансовой поддержке Европейского Союза, ПРООН и Правительства Японии.

Встречали гостей заместитель председателя облгосадминистрации Ольга Лишик и председатель Кременского райсовета Владимир Прокопенко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 23 июня, депутаты Европарламента Петрас Аустревичус, Анна Фотыга и представители дипломатических миссий вместе с украинскими парламентариями будут находиться с рабочим визитом на Востоке Украины.