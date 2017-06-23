СНБО в ближайшее время рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса. Главная

В ближайшее время СНБО на заседании рассмотрит законопроект о реинтеграции неподконтрольных украинским властям районов Донбасса для дальнейшей передачи документа в Верховную Раду. Об этом сегодня, 23 июня, заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает «Интерфакс-Украина».

«Закон готов, сейчас эксперты по вопросам безопасности и правоведы отрабатывают отдельные его детали, и в ближайшее время, вы знаете, что президент уже вернулся с очень важной заграничной командировки, у нас будет проведено СНБО и после одобрения этого закона на СНБО, он будет направлен президентом в Верховную Раду», – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины добавил, что надеется на принятие Верховной Радой этой законодательной инициативы еще на текущей сессии.

«Я очень надеюсь, что депутаты, которые настроены на то, чтобы не только отдыхать, но и поработать, все-таки смогут его принять еще на этой сессии. Я их об этом очень прошу», – добавил Турчинов.

Согласно календарному плану Верховной Рады, последнее пленарное заседание текущей, 6-й, сессии 8-го созыва состоится 14 июля.

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