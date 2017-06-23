Из-за торговой блокады бюджет потерял более 1 млрд грн. Главная

За пять месяцев блокады неподконтрольных территорий Донбасса бюджет Украины потерял более 1 млрд грн налогов. Об этом заявил глава офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов, передает «Экономическая правда».
По его словам, из-за «национализации» украинских компаний представителями «республик» с начала года было потеряно 35 крупных предприятий.
«Эти компании продолжают оставаться налогоплательщиками Украины, но налоговые платежи от них уменьшились», – сказал Бамбизов.
«Мы посчитали не только прямые потери, но и косвенные – ведь эти предприятия сотрудничали с портами, компаниями-перевозчиками. За пять месяцев мы потеряли 1,05 млрд грн налоговых поступлений», – объяснил Бамбизов.
Он отметил, что самые большие потери по налогу на прибыль – общая сумма недополученных в бюджет средств более 600 млн грн. На втором месте – потери от НДС (370,7 млн грн). Офис крупных налогоплательщиков зафиксировал также недопоступления и по другим налогам: военному сбору (-10,4 млн грн), доли чистой прибыли (-82,6 млн грн), НДФЛ (-30,9 млн грн) и ЕСВ (-107,8 млн грн).
Напомним, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения «республиками» под юрисдикцию Украины «национализированных» предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долл.
Читайте также:
- Ветераны АТО готовы ко второму этапу блокады Донбасса
- Новые схемы контрабанды «ДНР» – Украина
- Коррупция в зоне АТО: За сколько можно «решить вопрос» с пересечением «границы»
- В МВД опровергают движение крупной контрабанды на Донбассе, а мелкой – допускают
- В ГФС назвали основные пути контрабанды на Луганщине
- Верхнеторецкое как центр контрабанды «серой зоны». Всего 3 улицы, а числится 20 магазинов (Видео)
- В «ДНР» предпринимателей штрафуют за украинские продукты, – блогер
- Из-за ужесточения блокпостов жители прифронтового Верхнеторецкого боятся остаться без продуктов (Фото)
- В бывшей «серой зоне» Новолуганском – 3330 местных жителей и 700 переселенцев (Фото)
- Аваков пообещал не допустить второй этап блокады Донбасса
- Семенченко: Второй этап блокады Донбасса будет сложнее, чем первый
- Блокада Донбасса привела к потере 1% ВВП Украины, – глава правительства
- Блокада на Донбассе ударила по экономике Украины, но это еще не конец, – НБУ
Комментарии