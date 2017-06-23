Из-за торговой блокады бюджет потерял более 1 млрд грн. Главная

За пять месяцев блокады неподконтрольных территорий Донбасса бюджет Украины потерял более 1 млрд грн налогов. Об этом заявил глава офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов, передает «Экономическая правда».

По его словам, из-за «национализации» украинских компаний представителями «республик» с начала года было потеряно 35 крупных предприятий.

«Эти компании продолжают оставаться налогоплательщиками Украины, но налоговые платежи от них уменьшились», – сказал Бамбизов.

«Мы посчитали не только прямые потери, но и косвенные – ведь эти предприятия сотрудничали с портами, компаниями-перевозчиками. За пять месяцев мы потеряли 1,05 млрд грн налоговых поступлений», – объяснил Бамбизов.

Он отметил, что самые большие потери по налогу на прибыль – общая сумма недополученных в бюджет средств более 600 млн грн. На втором месте – потери от НДС (370,7 млн грн). Офис крупных налогоплательщиков зафиксировал также недопоступления и по другим налогам: военному сбору (-10,4 млн грн), доли чистой прибыли (-82,6 млн грн), НДФЛ (-30,9 млн грн) и ЕСВ (-107,8 млн грн).

Напомним, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения «республиками» под юрисдикцию Украины «национализированных» предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долл.

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