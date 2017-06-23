Гужву отправили в изолятор. Главная

Руководителя интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву отправили в изолятор временного содержания. Об этом сообщила экс-министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

«Только что отправлен в изолятор временного содержания на Косогорный (проулок – ред.)», – написала Лукаш.

На странице Лукаш также размещено видеообращение Игоря Гужвы.

«Спасибо всем огромное за поддержку. Сейчас она очень важна для меня. Настроение хорошее, боевое. Будем сражаться. К этой провокации уже был готов давно. Поэтому неожиданностью она для меня не стала. Но ничего, прорвемся. Бывало и хуже. И те, кто организовали эту грязную историю, понесут наказание. Мы победим. Спасибо!», – сказал Гужва.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Игорь Гужва, кроме вымогательства взятки подозревается еще и в неуплате налогов в особо крупных размерах, передает «ВВС Украина».

По словам Луценко, в прошлом году Государственная фискальная служба (ГФС) начала против Гужвы производство «по обвинению в предполагаемом уклонении от уплаты налогов в 94 млн грн».

Именно поэтому, сказал Луценко, дело, по которому накануне задержали Гужву, начинала ГФС.

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