Лавров намерен отстаивать право россиян в Украине носить георгиевскую ленточку. Главная

Российская Федерация намерена отстаивать право россиян в Украине на ношение георгиевской ленты. Об этом сегодня, 23 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании правительственной комиссии по делам россиян за рубежом, пишет « РБК – Украина ».

«Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом и будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуации, когда простое ношение георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением», – заявил Лавров. Он уточнил, что имел в виду инцидент, который произошел вчера в Украине. Напомним, что накануне в Днепре в День скорби и чествования памяти жертв войны женщину оштрафовали за георгиевскую ленту.

По словам Лаврова, РФ будет добиваться «уважения к российским общинам за рубежом». «Мы настойчиво добиваемся, чтобы зарубежные партнеры соблюдали взятые на себя международные правовые обязательства и с уважением относились к российским общинам, которые проживают в соответствующих странах», – сказал Лавров.

Напомним, 16 мая Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» (№2031-VIII). Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

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