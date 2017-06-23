На прошлой неделе на Донбассе было на 25% меньше нарушений «режима тишины». Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатируют уменьшение количества нарушений «режима тишины» на Донбассе на 25%. Вместе с тем, «горячей точкой» остаются окраины Мариуполя, передает «Громадське радіо».

По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга, 30% всех нарушений режима прекращения огня было зафиксировано именно в окрестностях Мариуполя.

«Количество нарушений« режима тишины» на Донбассе на прошлой неделе уменьшилось на 25% по сравнению с позапрошлой неделей. Но в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя этот показатель увеличился на 55%», – заявил Хуг.

Кроме того, как сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ, в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя наблюдался повышенный уровень насилия.

Представители СММ ОБСЕ зафиксировали здесь 82 взрыва от артиллерийского огня и 19 – от минометного. На позапрошлой неделе было три взрыва от артиллерийского огня и четыре – от минометного.

Это неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения. По информации, подтвержденной СММ ОБСЕ, на прошлой неделе четыре человека погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрелов.

Также Хуг отметил, что наблюдатели миссии сталкиваются со случаями препятствования их работе.

В частности, он сообщил, что в 13 случаях работе СММ препятствовали представители «ДНР» и «ЛНР», а Вооруженные Силы Украины – в 7 случаях.

Фото: rbc.ua