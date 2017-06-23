Макрон и Меркель обсудили возможности продвижения «Минска» и «Нормандии». Главная

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон привержены продвижению политического процесса в рамках «Нормандской четверки» и Минского формата. Так глава немецкого правительства прокомментировала дискуссию участников саммита ЕС по внешнеполитическим вопросам, которая состоялась накануне вечером в Брюсселе, и свою беседу с Макроном, сообщает «Укринформ».

«Мы (Германия и Франция) получили хорошую поддержку для того, чтобы продолжить Минский процесс и, несмотря ни на что, сделать все возможное, чтобы действительно продвинуть политический процесс в духе, который будет приемлем для Украины», – заявила Меркель.

Участники встречи, по ее словам, выразили сожаление по поводу слишком малых шагов по урегулированию, по поводу того, что режим прекращения огня постоянно нарушается, вследствие чего «конечно же, нет хорошей основы для продолжения политического процесса». Поэтому, пояснила она, все руководители ЕС единогласно согласились с тем, что должны в этих условиях продлить санкции.

Канцлер отметила, что вчерашние переговоры стали хорошим стимулом для «часто утомительной работы», которую Берлин и Париж проводят в «формате Нормандии». И пообещала, что она будет продолжена.

Меркель сообщила, что она имела также возможность серьезно поговорить с Макроном о ходе Минского процесса и «нормандском формате».

Фото: focus.ua