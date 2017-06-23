«Хлебное перемирие» должно начаться сегодня в полночь. Главная

Согласие сторон на предложение «хлебного перемирия» на Донбассе при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ является очень важным. Об этом сегодня, 23 июня, заявил первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщило «Depo.ua».

«Эта инициатива была адресована совместно представителями местных советов с обеих сторон линии соприкосновения. Целью "хлебного перемирия" является обеспечение возможности для фермеров собрать урожай», – сказал Хуг.

По его мнению, последние дни были положительными в вопросе договоренностей относительно режима прекращения огня. «В определенном отношении эта неделя была относительно положительной. Это касается вопроса договоренностей и обещаний от российских и украинских генералов, работающих при совместном центре по контролю и координации», – сказал Хуг.

По его мнению, у обеих сторон есть понимание, что необходимо срочно проводить изменения. В частности, оба генерала выразили готовность обеспечить установление и соблюдение локального режима прекращения огня для проведения ремонтов на объектах жизнеобеспечения.

Напомним, что 21 июня, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о «режиме тишины» на период сбора урожая. «Хлебное перемирие» должно начаться сегодня ночью, с 00:00, 24 июня и продлиться до 31 августа.

Как сообщалось, Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатируют уменьшение количества нарушений «режима тишины» на Донбассе на 25%.

Также штаб АТО предлагает ввести «режим тишины» на время выпускных вечеров в школах.

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