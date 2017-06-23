Польша поможет прифронтовой Авдеевке. Главная

Посольство Республики Польша в рамках проекта «Гуманитарная помощь Авдеевке» выделит прифронтовому городу финансовую помощь в размере почти 30 тыс. евро. На эти средства будут вставлены новые пластиковые стеклопакеты и оборудованы кабинеты географии в городской школе № 6 (на фото – ред.), передает пресс-служба Авдеевской военно-гражданской администрации (ВГА).

«Вчера (21 июня – ред.) наш город посетили представители Посольства Республики Польша. Целью приезда стало обсуждение реализации проекта под названием «Гуманитарная помощь Авдеевке». На встрече руководитель военно-гражданской администрации Павел Малыхин поднял вопрос о необходимости установки новых окон в общеобразовательной школе № 6», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время в школе №6 учится наибольшее количество детей – 458.

«В прошлом году окна частично заменили, но надо это дело довести до конца. Также в школе существует потребность в новом современном оборудовании кабинетов географии», – сообщили в ВГА.

Представители посольства посетили ОШ № 6, ознакомились с состоянием и объемом необходимых работ. При решении вопроса финансирования проекта стороны пришли к соглашению, что перечисление средств будет проводиться в два этапа. Первый транш будет предназначен на закупку необходимых окон, второй – на выполнение работ по демонтажу старых, установку новых и выполнение иных работ.

Фото: Facebook Авдеевской ВГА