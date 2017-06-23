В «ЛНР» посетовали, что Украина не дает платить за воду. Главная

Представитель «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона блокирует процесс оплаты за воду. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Задолженность (по оплате за воду со стороны "ЛНР" – ред.) сохраняется. У нас были вопросы о текущих расчетах, но в полной мере погасить всю задолженность пока не удается. Дело в том, что частично прохождение платежей блокируется украинской стороной. Даже те средства, которые мы пытаемся сейчас перевести, чтобы добиться результата, чтобы они поступили на расчетный счет Попаснянского водоканала, они сейчас находятся в подвешенном состоянии из-за того, что украинская сторона, используя силовые структуры, вмешивается в вопросы экономического взаимодействия субъектов и препятствует своими действиями поступлению платежей на счета украинского поставщика, который обеспечивает нам подачу воды по линии от профплощадки "Карбонит" и от Петровского водозабора», – сказал Дейнего.

Напомним, КП «Попаснянский водоканал», которое находится на подконтрольной украинским властям территории Луганской области, 90% вырабатываемых объемов воды поставляет в «ЛНР». Так, Западная фильтровальная станция (ЗФС) в районе Лисичанска подает воду на НКТ* – Стаханов (Кадиевка), Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч (Хрустальный), Антрацит и Алчевск. Петровский водозабор в Станично-Луганском районе обеспечивает водой ряд жилых массивов Луганска (НКТ).

При этом «ЛНР» не оплачивала Украине за потребленные услуги.

Долг «ЛНР» за октябрь и ноябрь 2016 года оплатил Международный Комитет Красного Креста, но заявил, что прекращает дальнейшую оплату с 1 декабря 2016 года. В результате 1 декабря Украина приостановилаподачу воды с Петровского водозабора.

После этого представители «ЛНР» подтвердили, что признают долг и готовы его оплачивать, необходимо только договориться о самом механизме передачи денег. 21 декабря Украина заявила, что для этих расчетов создано предприятие–прокладка «Источник новой жизни».

6 января 2017 года КП «Попаснянский водоканал» получил от «ЛНР» первую часть долга в сумме 10,5 млн грн. При этом чиновники умалчивают, через какое именно предприятие были проведены средства. Второй транш составил 4 млн грн. По состоянию на февраль на счета КП «Попаснянский водоканал» за воду для «ЛНР» поступило 20 млн грн. При этом общая задолженность за годы поставок превышает 260 млн грн.

С 5 мая, по утверждению «ЛНР», Украина прекратила поставки воды.

На переговорах в Минске 7 июня 2017 года удалось договориться о погашении «ЛНР» задолженности перед украинскими предприятиями по поставке воды.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинским властям территория

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