Обнародованы письма, которые жители «ЛНР» шлют Плотницкому. Главная

Жители неподконтрольной Украине части Луганской области пишут «главе ЛНР» Игорю Плотницкому и другим «министрам» об отсутствии воды, заработной платы, льгот, угля, света, работы. А также доносят на своих соседей, местную «власть» и коллег по работе. Об этом пишет « Громадське », которое получило почтовый массив из этих ящиков и выбрало самые интересные письма, в которых были адреса и номера телефонов.

В целях безопасности из писем удалена персональная информация – в некоторых случаях убраны фамилии, в других также и имя.

«Высшие силы и интимные отношения»

Большое количество писем касается бытовых проблем, связанных с войной и ее последствиями. Людей интересует, когда будет нормальное круглосуточное водоснабжение, отремонтируют разрушены снарядами дома и привезут угля. Можно найти много писем с просьбой дать хоть как-то работу. Есть и жалобы на то, что не хватает заработной платы, алиментов, денег на рождение ребенка. Жалуются на отсутствие отпуска, дорогие продукты и маленькие пенсии.

Но, есть и другие письма. Например, доносы.

При этом доносят не только на соседей, но и на врачей, работодателей и коллег. Вот, например, работница больницы в неподконтрольном Лутугино пишет, что врачам не выплачивают премии. А все из-завхоза, которая является «противником существующей власти».

А еще есть донос об использовании служебного положения и «высшие силы».

Также, есть люди, которые предостерегают Плотницкого от его окружения. Мол, даже среди «проверенных» представителей НВФ есть те, кто хочет при случае убить «главу ЛНР».

Интересное письмо из поселка Ирмино, который расположен на линии разграничения и периодически подвергается обстрелам. Житель пишет, что председатель исполкома остался еще «старого созыва». Поэтому в поселке деньги получают только работники исполкома, налогов не собирают, а «власть нелегитимна».

Избиение и грабеж со стороны членов незаконных вооруженных формирований (НВФ)

Нередко жалуются на членов НВФ, военных и других участников вооруженных формирований «ЛНР». Много обращений касается нетрезвых участников НВФ, которые бьют людей, отбирают автомобили и остаются безнаказанными. При этом жертвами насилия становятся женщины.

Одна из жертв насилия после нападения пишет: «А я не могу, боюсь ходить пешком мимо их часть на работу. Можно как-то дать разъяснения, почему военные, которые якобы должны нас защищать, оскорбляют меня в собственном доме? И в какой срок мне должны ответить в комендатуре на мое заявление?». Есть случаи, когда у людей забирали автомобиль и никакие жалобы не помогали им вернуть транспортное средство. Некоторых людей незаконно удерживали в плену и также отбирали авто.

Молебен и телевизор

Плотницкому также пишут с предложениями провести культурные мероприятия. Например, бесплатный концерт общества российских офицеров «Честь Имею». Или, как в данном случае, провести «молебен за мир». Потому что, как утверждает автор письма, «король Англии во время Второй мировой войны 9 раз проводил молебен, когда войска были в окружении».





Люди в отчаянии даже пишут гневные письма с критикой местного режима в целом и конкретно Плотницкого. Например, жительница неподконтрольной Успенки пишет: «Пишу, наверное, зря, потому что только по телевизору вы умеете красиво говорить, а на делах мало что делаете. Вы многое делаете для предпринимателей, вот только никак их не обязали платить людям зарплату. Коммунальные услуги народ платить должен, а с каких, интересно, денег? Где их взять? Может кого ограбить или как?»

Пишут в «республику» и бизнесмены с различными предложениями. Например, Татьяна из города Серпухова Московской области, предлагает открыть в «ЛНР» завод, который будет производить вино, пиво и детские коляски. А еще можно шить юбки. Денег, как пишет Татьяна, у нее «нет вовсе», а вот эскизов много.

Но, кажется, Татьяна перепутала Луганск и Бахмут (ранее Артемовск), так как в конце письма пишет, что «помнит о шампанском из Артемовска».

Шахтеры и цены

Одним из мифов Донбасса после Революции Достоинства, который оказал большое влияние на создание «республик», был миф о том, что после прихода «киевской власти», все шахты закроются, а шахтеров уволят. Но оказалось наоборот: на неподконтрольных территориях много шахт или были разбомблены, или затоплены, а шахтерам не платят заработную плату. Поэтому в ящике Плотницкого много писем от разъяренных шахтеров.

Одно из писем пришло с темой «Когда шахтеров Свердловска перестанут нагибать». «Я работник шахты "Центросоюз" и от имени всех работников заявляю вам, что мы хлам. Свердловск голосовал за независимость, а такое ощущение, будто независимыми стали все, кроме нас», – пишет автор письма.

Пишут и просто шахтеры, у которых нет денег, угля и работающих бесплатно. А, например Наталья жалуется, что «цены выше, чем в России».





Таким образом, на почту Плотницкого и его «министерств» приходят много писем. Но судя по тому, что некоторые продублированы не один раз, на эти письма никто не отвечает и никакой реакции на проблемы и жалобы людей от «власти ЛНР» нет.